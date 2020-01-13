إقالة رئيس الأركان في النيجر بسبب ارتفاع حصيلة ضحايا الإرهاب

أقال رئيس النيجر محمد إيسوفو، رئيس أركان الجيش عقب وقوع هجمات ضد قوات الأمن أسفرت عن مقتل 174 فردا من القوات الأمنية منذ شهر ديسمبر الماضي، وفقاً لـوكالة أنباء "أ ش أ".
النيجر يأتي عقب ارتفاع حصيلة قتلى هجوم شنه متطرفون على جيش النيجر الخميس الماضي إلى 89 جنديا على الأقل؛ ما جعله الهجوم الأكثر دموية من نوعه الذي تشهده البلاد منذ سنوات.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن الإجراء الذي اتخذه رئيس
البريجادير جنرال ساليفو مودي، الذي كان يشغل منصب الملحق العسكري للنيجر في ألمانيا، سيكون خلفا لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد محمد.
وذكر بيان رئاسي صدر اليوم أن
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هجوم يوم الخميس الماضي، لكنه يأتي بعد نحو شهر من عملية دموية أخرى نفذها مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" في مدينة إيناتس قرب الحدود مع مالي وأسفرت عن مقتل 71 عسكريا من قوات النيجر.
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