عاهل البحرين: نتطلع لمزيد من التعاون العسكري مع باكستان

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، اليوم الاثنين، اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات التعاون والصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمعها بجمهورية باكستان، التي تشهد المزيد من النمو والتطور لا سيما في مجال التعاون الدفاعي والعسكري، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن ذلك جاء خلال استقبال الملك الفريق أول طيار مجاهد أنور خان رئيس هيئة أركان القوات الجوية الباكستانية خلال زيارة للمملكة، حيث نقل إليه تحيات وتقدير

الرئيس عارف علوي رئيس باكستان وعمران خان رئيس الوزراء وتمنياتهما الطيبة للمملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء، فيما كلفه بنقل تحياته إلى الرئيس الباكستاني ورئيس وزرائه وتمنياته لشعب باكستان الشقيق بدوام الرفعة والازدهار.ورحب ملك البحرين برئيس هيئة أركان القوات الجوية الباكستانية، وأشاد بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون المشترك في الجوانب الدفاعية والعسكرية، معربا عن تطلع المملكة لزيادة حجم هذا التعاون وتطويره بما يعود بالخير والنفع على البلدين الشقيقين، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تعكس الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق الثنائي بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة.وأشاد بالنتائج المثمرة للزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها دولة رئيس وزراء باكستان لمملكة البحرين الشهر الماضي والتي عززت من الشراكة القوية بين البلدين.من جانبه، أعرب رئيس هيئة أركان القوات الجوية الباكستانية عن بالغ اعتزازه بالدور الكبير لجلالة الملك وجهوده في تنمية وتطوير العلاقات البحرينية الباكستانية وخاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، مؤكدا السعي المستمر لترسيخ دعائم التعاون مع المملكة بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما.