تجمع سياسي لبناني: بلادنا تعاني عزلة عربية ودولية

اعتبر أعضاء لقاء سيدة الجبل (تجمع سياسي – ثقافي يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي في لبنان) أن لبنان أصبح يعاني من عزلة عربية ودولية غير مسبوقة منذ تأسيس البلاد، جراء انحياز الدولة اللبنانية للمشروع المناهض للعالم العربي والمجتمع الدولي، لصالح إيران وإرضاء لها ولحزب الله، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.

وأكد المشاركون في الاجتماع الأسبوعي للقاء سيدة الجبل، اليوم الاثنين، أن سياسية الانحياز إلى محور إيران في المنطقة، والغرق في المناكفات والتخبط السياسي وغياب السياسات الاقتصادية والمالية، والابتعاد عن هموم الشعب من خلال الإصرار على تقاسم الحصص طائفيا ومذهبيا في المناصب والمواقع، هي التي أوصلت إلى ثورة الشعب اللبناني التي اندلعت في

17 أكتوبر الماضي.وقالوا: "الثورة السلمية الحضارية هي محاولة مخلصة من اللبنانيين لتصحيح الأوضاع بعدما طفح الكيل وصار وطنهم على حافة الانهيار، فيما المسئولون يستهزئون ويواصلون انصرافهم إلى حساباتهم الصغيرة".وأشار لقاء سيدة الجبل إلى أن القطاع المصرفي اللبناني والذي يمثل الركيزة الأولى القوية لاقتصاد البلاد، أصبح يتعرض لخطر شديد، وسط مخاوف أن يتعرض للانهيار على غرار قطاع السياحة "الذي انهار بفعل حروب حزب الله وسياساته". على حد تعبير أعضاء اللقاء.