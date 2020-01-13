الجيش اليمني يسيطر على تباب استراتيجية في صعدة

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، من السيطرة على تباب إستراتيجية جديدة في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر بمحافظة صعدة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش سيطرت على تبة "الربع" وبعض التباب المطلة على "وادي
وأضافت أن المعارك التي دارت بين الجيش والميليشيا باستخدام مختلف الأسلحة أسفرت عن مقتل خمسة حوثيين بينهم قيادي ميداني فيما لاذ آخرون بالفرار تاركين عددا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والكثير من الذخائر، مؤكداً إن عملية التحرير مستمرة في محور آل ثابت وستمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر الميليشيات الحوثية بدءًا من معقلها محافظة صعدة ووصولًا إلى باقي المحافظات اليمنية.
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