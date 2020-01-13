رئيس الوزراء السوري: الإرهاب في بلادنا على وشك الانتهاء

قال رئيس الوزراء السوري عماد خميس، اليوم الإثنين، إن الإرهاب فى سوريا على وشك الانتهاء بفضل مقاومة الحكومة والجيش والشعب، ودعم الدول الصديقة- وفقاً لوكالة أنباء المصرية " أ ش أ". أنباء المصرية " أ ش أ". وأكد خميس، خلال لقائه إسحق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - ضرورة تعزيز العلاقات بين دمشق وطهران. قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - ضرورة تعزيز العلاقات بين دمشق وطهران. ويزور وفد حكومي سوري رفيع المستوى، برئاسة رئيس الحكومة عماد خميس، العاصمة الإيرانية طهران؛ لبحث العلاقات الثنائية، والتطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية​​​.

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