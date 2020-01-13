مناورات روسية يابانية أولى من نوعها لمكافحة القرصنة في خليج عدن

أعلن قائد أسطول البلطيق الروسي، الأميرال ألكسندر نوساتوف، اليوم الاثنين، أن المناورات الروسية اليابانية لمكافحة القرصنة في خليج عدن ستجري في 20 يناير، وستشارك فيها للمرة الأولى، مفرزة من سفن أسطول البلطيق، وفقاً لـ سبوتنك.
وقال نوساتوف للصحفيين: "شاركت سفن أسطول البلطيق في مناورات مماثلة مع دول أخرى، ولم تشارك مع البحرية اليابانية من قبل، مايمثل تفاعلا جديداً، وستكون تجربة جيدة للقيادة، من حيث كيفية الخدمة وشكل المناورة. وستبدأ مناورات مكافحة القرصنة في 20 يناير، والآن تجري مرحلة التخطيط".
وأشار نوساتوف إلى أنه ستشارك في المناورات سفينة المراقبة لأسطول بحر البلطيق "ياروسلاف مودري"، وزورق الجرار البحري "فيكتور كونيتسكي"، وناقلة "يلنيا"، التي تقوم
ونوه نوساتوف إلى أنه سيتعين على السفن الروسية واليابانية التدريب على المناورة المشتركة والإنقاذ في البحر ومساعدة السفن في مناطق القرصنة الخطرة.
ويذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كان قد ذكر في وقت سابق، أن البلدين سيجريان مناورات مشتركة لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال في خليج عدن، على أعتاب نهاية العام الماضي.
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