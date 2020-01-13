ترامب: أمريكا كانت تواجه تهديدًا وشيكا بهجوم من سليماني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، الذي تم قتله في غارة أمريكية، كان يخطط لهجوم جديد ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "الديمقراطيون ووسائل الإعلام المضللة، يحاولون إظهار سليماني بأنه فتى رائع"، مضيفا: "يفعلون ذلك فقط، لأنني فعلت شيئا كان يجب فعله قبل 20 عاما".

وتابع: "أي شيء أفعله، سواء

كان اقتصاديا، أو عسكريا، أو أي شيء آخر، يتم تجاهله من قبل الديمقراطيين الفشلة".

وتابع: "وسائل الإعلام المضللة، وشركاؤهم من الديمقراطيين، يعملون معا، ليقرروا ما إذا كانت هناك خطوة فعلية، لما نقوله حول تخطيط سليماني لهجمات جديدة"، مضيفا: "أقول لهم، نعم كان يعتزم تنفيذ هجمات جديدة، رغم أني لا

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أضع ذلك في حسباني بسبب ماضيه المرعب".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

ويوم 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم حوالي 1500 جندي أمريكي.

وأعلنت أمريكا فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، عقب الهجوم، وقال رئيسها دونالد ترامب، إنه يدرس كل الخيارات المتاحة للرد.