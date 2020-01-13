ترامب وميركل يبحثان الأوضاع على ضوء التوترات الأخيرة

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، الأوضاع الأمنية على ضوء التصعيد الأخير.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الزعيمين بحثا، خلال مكالمة هاتفية، أيضاً الوضع في الشرق الأوسط وليبيا وقضايا أخرى.

وتخطط الحكومة الألمانية لعقد مؤتمر قمة بشأن ليبيا في العاصمة برلين في الشهر الجاري بغية جمع أطراف الصراع على طاولة المفاوضات.

وكان وقف لإطلاق النار بين أطراف الصراع في ليبيا قد دخل حيز التنفيذ ليلة السبت/الأحد قبل الماضية.

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