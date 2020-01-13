القوات الألمانية تستأنف عملياتها ضد «داعش»

استأنف الجيش الألماني رحلاته الاستطلاعية في إطار المهمة الدولية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال ماركوس كلاينباور، قائد الكتيبة الألمانية، اليوم الاثنين، إن طائرات الاستطلاع «تورنادو» انطلقت مجدداً بالفعل في عملها منذ أول أمس السبت.

وأشار كلاينباور إلى أنه كان تم تعليق المهمة يوم الأربعاء الماضي، موضحاً أنه لم يكن هناك أية أوامر من مقر قيادة عمليات التحالف الدولي ضد «داعش».

وكانت قيادة العمليات الخاصة بالجيش الألماني في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا، أعلنت أمس الأحد أنه تم وقف الرحلات الاستطلاعية لسلاح الجو الألماني بصفة مؤقتة، موضحة أن آخر رحلة استطلاعية كانت قد انطلقت في السابع من يناير الجاري.

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ومن المقرر أن ينتهي تفويض البرلمان الألماني «بوندستاج» لمهمة الطائرات الاستطلاعية وطائرة التزود بالوقود التي يتولاها الجيش الألماني انطلاقاً من قاعدة الأزرق الأردنية لمكافحة «داعش»في سوريا والعراق، مارس المقبل.

يشار إلى أنه تم تعليق مهمة التدريب التي يقوم بها الجيش الألماني في العراق بشكل مؤقت.