خادم الحرمين الشريفين يتوجه إلى مسقط للتعزية في وفاة قابوس

توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء للسلطان هيثم بن طارق والعائلة الحاكمة في وفاة السلطان قابوس يوم الجمعة الماضي، عن عمر 79 عاماً.

ووقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، "غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاثنين إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد". اقرأ أيضاً... قادة العالم يقدمون التعازي في وفاة قابوس

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