كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الخارجية السويدية تستدعي سفير إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الإثنين، استدعاء السفير الإيراني في ستوكهولم، عقب اعتراف طهران بإسقاطها لطائرة الركاب الأوكرانية قبل أيام.

وفي أعقاب زيارة السفير الإيراني ساجد رسول مهاجر إلى الخارجية السويدية، كتبت وزيرة الخارجية آن ليندي على تويتر "إن بلادها طالبت الجانب الإيراني بالتعاون والسرعة والشفافية بالإضافة إلى تحمل إيران المسؤولية حيال أقارب الضحايا".

وحسب تقارير إعلامية، فأجرى اللقاء مع السفير الإيراني، ساجد رسول مهاجر، داخل مبنى الخارجية روبرت ريدبرج سكرتير مجلس الوزراء السويدي.

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وأوضحت ليندي أن فريقا من العاملين سيتوجه من السويد اليوم إلى طهران لمساعدة السفارة السويدية في إيران في أعمال الاستشارات.

يشار إلى أن إسقاط الطائرة الأوكرانية أسفر عن مقتل كل من كان على متنها والبالغ عددهم 176 شخصا، بينهم 147 شخصا يحملون الجنسية الإيرانية وفقا للتصريحات الصادرة عن الجانب الإيراني.

وحسب الخارجية السويدية، فإن هناك 17 شخصا بين الضحايا كانوا يقيمون في السويد منهم 7 مواطنين سويديين و10 أشخاص مدرجون في السجل الشعبي السويدي الذي يضم أشخاصا لديهم تصريح إقامة دائم.

وكانت إيران قد اعترفت أول أمس السبت بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية عن غير قصد، بعد أن كان بيان عسكري إيراني قد أفاد بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت نتيجة خطأ بشري بعد اقترابها من مركز حساس تابع للحرس الثوري.