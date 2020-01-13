كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضية الأوروبية ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية تركيا وروسيا، لكنها أشارت إلى ضرورة أن تتم عملية إعادة إعمار هذا البلد تحت الإشراف الدولي.

وقالت فون دير لاين للصحفيين بعد اجتماع عقدته مع رئيس وزراء لوكسمبورغ، إكزافييه بيتيل، اليوم الاثنين: "نعم، وقف إطلاق النار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لكن ما تحتاجونه هو عملية تدعيم وإعادة بناء وحكومة وحدة. هناك طريق طويل ينبغي المضي فيه. ويجب أن تتم هذه العملية بقيادة الأمم المتحدة". وأضافت أن لهذا الشرط "أهمية قصوى"، وأنه مدعوم من قبل "عملية برلين".

وبعد منتصف ليل 12 يناير، دخل نظام وقف إطلاق النار بين "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) سريان التنفيذ، وذلك في إطار المبادرة التي طرحها، في 8 يناير، الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان.