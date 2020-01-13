كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النواب الليبي ينفي التوصل لأي اتفاق في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، حميد صافي، إنه لم يتم التوصل لأي اتفاق في موسكو وهناك توافق فقط على قضية المساعدات الإنسانية.

وأوضح "صافي"، خلال تصريحاته، مساء الاثنين، أن هناك محادثات أخرى في موسكو ولكنها قد لا تعقد غداً.

وأشار إلى أنه لم يعقد أي لقاء مباشر بين السراج وحفتر في موسكو.