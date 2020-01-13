كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النواب الليبي ينفي التوصل لأي اتفاق في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "صافي"، خلال تصريحاته، مساء الاثنين، أن هناك محادثات أخرى في موسكو ولكنها قد لا تعقد غداً.
وأشار إلى أنه لم يعقد أي لقاء مباشر بين السراج وحفتر في موسكو.
وفي المقابل ذكرت موسكو أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، وقع وثيقة تحدد شروط الهدنة في ليبيا، بينما طلب قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، وقتا إضافيا لدراستها.
وأفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، بعد انتهاء المفاوضات حول وقف إطلاق النار في ليبيا، أفاد بتحقيق "تقدم كبير" في المشاورات التي تم عقدها.
وأوضح لافروف أن المفاوضات تركزت على النظر في وثيقة تعزز نظام وقف إطلاق النار في ليبيا وتحدد شروطه، لافتا إلى أن السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وقعا عليها، بينما طلب حفتر مهلة لدراسة مسودة الاتفاق تنتهي صباح الثلاثاء.
وكانت موسكو أعلنت بشكل متزامن عن زيارة وفد تركي رفيع يضم وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو والدفاع خلوص أكاري يرافقهما رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان.
ويأتي التطور بعدما كان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن، والتركي رجب طيب أردوغان، أعلنا في 8 يناير، عن وقف إطلاق نار في ليبيا، اعتبارا من يوم 12 يناير.