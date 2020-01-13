كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاتفيا.. ترامب وميركل يبحثان الأوضاع الأمنية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير اليوم الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ناقشا أمس الأحد الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وليبيا وقضايا أخرى.
جاء ذلك بعد حوار منفصل بين الزعيمين الأسبوع الماضي عندما بحثا "الوضع المتوتر فيما يتعلق بإيران والعراق".
وبحسب قناة TRTالتركية أعلن البيت الأبيض أن ترمب وميركل تحدثا أمس الاحد بشأن الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وليبيا وقضايا ثنائية أخرى.
من جانبه أعلن المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، أن المفاوضات بين الاطراف الليبية في موسكو انتهت دون اتفاق.
وانتهت في موسكو محادثات يوم الاثنين حول هدنة في ليبيا بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج دون اتفاق.