كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاتفيا.. ترامب وميركل يبحثان الأوضاع الأمنية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير اليوم الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ناقشا أمس الأحد الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وليبيا وقضايا أخرى.

جاء ذلك بعد حوار منفصل بين الزعيمين الأسبوع الماضي عندما بحثا "الوضع المتوتر فيما يتعلق بإيران والعراق".