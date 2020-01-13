كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة 6 أشخاص في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة 6 أشخاص في فنزويلا.

وأوردت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أسماء خوسيه ديونيزيو أنزواتيجوي، وفرانكلين ليوناردو وتاشيرا،و نيغال مانويل، وخوسيه غريغوريو ، ولويس إدواردو، ياراكوي، وكونرادو أنطونيو علي لائحة العقوبات الجديدة.

وفي أغسطس الماضي، أعلن االرئيس دونالد ترامب تجمّد أصول الحكومة الفنزويلية كافة في الولايات المتحدة.

Advertisements

وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نشره البيت الأبيض، فإن تلك الممتلكات "لا يمكن نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التلاعب بها".

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت، في 11 يوليو الماضي، عقوبات ضد مديرية الاستخبارات العسكرية الفنزويلية على خلفية مقتل قبطان بحري في السجن.

وحينها، قالت الوزارة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني: "إنها فرضت عقوبات على مديرية الاستخبارات العسكرية دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل".

وفي 28 يونيو الماضي فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على نجل الرئيس مادورو ضمن برنامج العقوبات التي تفرضها واشنطن على فنزويلا.