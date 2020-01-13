"السراج" يصر على منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة

أكد

على التمسك بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وطالب "السراج"، بانسحاب قوات الجيش الليبي إلى ما قبل 4 أبريل.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية الحكومية، أن حفتر وصل في وقت مبكر من صباح الاثنين إلى موسكو، فيما ينتظر وصول السراج في وقت لاحق.

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وجاء ذلك بعد تأكيد المصادر الروسية أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح سيصل إلى العاصمة الروسية في اليوم ذاته.

ولم يستبعد رئيس فريق الاتصال الروسي حول ليبيا ليف دينغوف، أن يجري الطرفان محادثات تركز في جوهرها على شروط مواصلة جهود التسوية في ليبيا.

وقال دينغوف إن "المحادثات ستشمل إمكانية التوقيع على اتفاق بشأن الهدنة وتفاصيل هذه الوثيقة".