كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: المظاهرات في إيران يجب أن تجري "بدون قيود" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة الألمانية، الإثنين، إن المظاهرات الجارية منذ السبت في إيران بعد إقرار السلطات بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ يجب أن تجري "بدون قيود".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار، خلال مؤتمر صحفي في برلين، أن "الشعب الإيراني يجب أن تكون لديه إمكانية الاحتجاج سلمياً وبحرية".

وأضافت أن "الشعب يريد التعبير عن ألمه وبالطبع هناك غضب بعد كارثة الطائرة الفظيعة"، مشددة على أن "ذلك يجب أن يجري بشكل سلمي وبحرية وبدون قيود".

ومنذ مساء السبت الماضي، فرّقت السلطات الإيرانية مظاهرات عدة نُظمت تكريماً لضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران الأربعاء الماضي.

وقالت الحكومة الألمانية إنها "قلقة جداً" وإنها حصلت على مقاطع فيديو من هذه الاحتجاجات تُظهر تدخل السلطات.

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وبعد نفيها على مدى 3 أيام، أقرّت إيران السبت بأن قواتها المسلحة أسقطت بصاروخ في الثامن من يناير طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية.

وأثار الاعتراف موجة تنديد في البلاد. وقضى في الكارثة جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 ومعظمهم إيرانيون وكنديون.



وأشارت إيران إلى أنه عند إطلاق الصاروخ كانت دفاعاتها الجوية متأهّبة تحسّباً لاحتمال اندلاع "نزاع شامل" مع الولايات المتحدة.

وتشهد مدن إيرانية مثل طهران ومشهد وبابل وأصفهان وشيراز وكرمانشاه ويزد مظاهرات منذ 3 أيام اعتراضا على إسقاط الطائرة الأوكرانية التي كان أغلب ركابها إيرانيين، حيث ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للمرشد الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري.

ووصف المتظاهرون خامنئي وقاسم سليماني بالقتلة قبل أن يمزقوا صور الأخير داخل جامعتي أمير كبير وشريف الصناعية، كما طالبوا المرشد الإيراني بالتنحي عن منصبه.