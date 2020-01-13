رئيس الوزراء الإيطالي: نأمل دخول مسار السلام في ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي،

جوزيبي كونتي، إنه يأمل

أن يشكل وقف إطلاق النار أرضية ملائمة للدخول في مسار السلام في ليبيا.

وفي وقت سابق، الإثنين، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أنه لا يمكن أن يكون هناك حل ملموس ودائم، بدون إشراك دول الجوار.

وذكر في حديث لمحطة التلفزة الحكومية التونسية، في نهاية لقائه والرئيس قيس سعيد، في تونس الاثنين، أن :" اللقاء مع الرئيس كان ودياً ومثمراً، لقد بحثنا عدة قضايا، بما فيها ليبيا بالطبع".

وأضاف أن :" إيطاليا تعتقد بأن من المهم إشراك تونس والدول المجاورة لليبيا في مؤتمر برلين، كالجزائر والمغرب ومجتمعاتها الأساسية بالنسبة لليبيا"، حيث "يجب العمل معا من أجل مقاربة جديدة، تجمع كل الأطراف على طاولة الحوار".

وجددت الجزائر وإيطاليا، الخميس، موقفهما الرافض للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، ورؤيتهما لحل أزمتها من خلال "العودة إلى مسار الحوار ووقف إطلاق النار".