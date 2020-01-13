الخارجية الأمريكية: مستمرون بسياسة عزل النظام الإيراني

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية،

مورجان أورتاجوس، إنهم

مستمرون بسياسة عزل النظام الإيراني حتى يعود للتصرف كدولة طبيعية.

وأضافت "أورتاجوس"، خلال تصريحاتها لفضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الاثنين: "أعدنا الردع ضد إيران بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني".

وأشارت إلى دعم أمريكا المسار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا، منوهة بأن التصعيد في طرابلس لا يخدم الحل السياسي وأي تدخل عسكري لا يخدم هذا المسار.

وفي 5 من الشهر الجاري، قررت إيران، تخصيب اليورانيوم بلا قيود، في خامس خطوات تخفيض التزاماتها المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية عام 2015.

وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني، في بيان، إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو الماضي، حيث لن تضع بموجبها قيودا على عمليات تخصيب اليورانيوم.