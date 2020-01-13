كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: مستمرون بسياسة عزل النظام الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت "أورتاجوس"، خلال تصريحاتها لفضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الاثنين: "أعدنا الردع ضد إيران بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني".
وأوضحت أن تصويت البرلمان العراقي بانسحاب القوات الأمريكية ناقص بسبب غياب ممثلي الطوائف عن الجلسة.
وأشارت إلى دعم أمريكا المسار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا، منوهة بأن التصعيد في طرابلس لا يخدم الحل السياسي وأي تدخل عسكري لا يخدم هذا المسار.
وفي 5 من الشهر الجاري، قررت إيران، تخصيب اليورانيوم بلا قيود، في خامس خطوات تخفيض التزاماتها المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية عام 2015.
وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني، في بيان، إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو الماضي، حيث لن تضع بموجبها قيودا على عمليات تخصيب اليورانيوم.
ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا في بغداد، فجر الجمعة قبل الماضي، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار.
ودفع مقتل سليماني عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.