خرج من مسابقتين وغادر وصيفا لبطولتين.. أرقام زوران مع الوداد

أعلن فريق الوداد الرياضي اليوم الاثنين، انفصاله بالتراضي عن مدربه الصربي زوران مانولوفيتش، الذي تعاقد معه الصيف الماضي، خلفا للتونسي فوزي البنزرتي.

وخاض زوران مع الفريق الأحمر 22 مباراة، توزعت بين البطولة الاحترافية، وكأس العرش، ودوري أبطال إفريقيا، ثم كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

*_ الخروج من مسابقتين

استهل المدرب الصربي رحلته مع الوداد من الدور الـ32 لمسابقة كأس محمد السادس، حيث عاد بتعادل إيجابي بهدف لمثله من أرض مضيفه المريخ السوداني، قبل أن يتغلب عليه إيابا بثنائية نظيفة، ويتأهل إلى ثمن النهائي، الذي غادره على يد غريمه الرجاء الرياضي.

وقبل خروجه من ثمن نهائي الكأس العربية، تعرض زوران مع الوداد إلى الإقصاء من سدس عشر نهائي كأس العرش، بعد هزيمته بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام ضيفه الجيش الملكي، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

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* _ قوة هجومية وضعف دفاعي

أحرز الخط الأمامي للوداد تحت قيادة زوران 41 هدفا في جميع المسابقات، 19 منها في البطولة الاحترافية، و13 في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لـ8 أهداف في الكأس العربية، وهدف وحيد في كأس العرش.

في المقابل، اهتزت شباك الفريق الأحمر في عهد مانولوفيتش خلال 21 مناسبة، إذ استقبلت مرماه 7 أهداف في البطولة، و6 على مستوى كأس محمد السادس، ثم 5 في دوري الأبطال، و3 أهداف في الكأس الفضية.

*_ الوصافة في بطولتين

قبل مغادرته الوداد، يكون صاحب الـ57 عاما، قد ترك الفريق البيضاوي وهو في وصافة ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 23 نقطة، متخلفا بفارق 4 نقاط عن نهضة بركان المتصدر، وهو الفارق نفسه الذي يفصل “وداد الأمة” عن ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، متصدر ترتيب المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بمجموع 10 نقاط.