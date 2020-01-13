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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تسيطر على تباب إستراتيجية في صعدة ومصرع قيادي ميداني والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
قال قائد لواء صقور اليمن، العميد، احمد القطريفي، أن قواته تمكنت، اليوم الإثنين، من السيطرة على تباب إستراتيجية جديدة في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر بمحافظة صعدة .
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن القطريفي، إن قوات اللواء سيطرت على تبة "الربع" وبعض التباب المطلة على "وادي جلال" المحاذي لسوق آل ثابت بعد دحر ميليشيات الحوثي وإسقاط العشرات من عناصرها بين قتيل جريح.
وأضاف أن المعارك التي دارت بين الجيش والمليشيا باستخدام مختلف الأسلحة أسفرت عن مقتل خمسة حوثيين بينهم قيادي ميداني يكنا "أبو علي" فيما لاذ آخرون بالفرار تاركين عددا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والكثير من الذخائر.
وأكد إن عملية التحرير مستمرة في محور آل ثابت وستمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر مليشيا الانقلاب بدءًا من معقلها محافظة صعدة ووصولا إلى باقي المحافظات اليمنية الخاضعة لسلطة الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.
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