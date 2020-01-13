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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: علاقات الإمارات واليابان تستند إلى مسيرة تاريخية والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن علاقات الإمارات واليابان تستند إلى مسيرة تاريخية ممتدة من الثقة والتعاون والاحترام والمصالح المتبادلة.
وخلال تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن ترحيبه برئيس وزراء اليابان في أبوظبي.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الذي يزور الدولة، الإثنين، لدينا حرصا مشترك على تعزيز ذلك الإرث لما فيه خير شعبينا الصديقين وصالحهما.
ووصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، السبت، إلى الرياض، في أولى محطات جولة خليجية تستغرق 5 أيام.
وتهدف الزيارة للتخفيف من حدة التوتر الذي يشهده الشرق الأوسط منذ مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا في غارة أمريكية.
وكانت حكومة آبي، قررت أواخر الشهر الماضي إرسال قوات بحرية إلى الشرق الأوسط للمساعدة في ضمان أمن ملاحة السفن.
وستكون مهمة البحرية اليابانية لمدة عام وتستهدف جمع المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في ضمان سلامة السفن في ممر رئيسي لشحن النفط.
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