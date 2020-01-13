شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مسودة اتفاق حفتر والسراج: اتفاق على وقف إطلاق نار غير مشروط في ليبيا والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يناير 2020 أعلن عن مسودة الاتفاق بين الأطراف المتصارعة في ليبيا بشأن مشروع محادثات بشأن ليبيا في موسكو.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك جاء في المسودة أن تلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة. Advertisements وبموجب مسودة الاتفاق، فإنه من المتوقع أن تعمل الأطراف الليبية على استقرار الوضع في طرابلس والمدن الأخرى. كما جاء في المسودة أن الجانبين الليبيين المتنازعين اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط اتصال ومراقبة وقف إطلاق النار. وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق إجراء محادثات، اليوم الاثنين، بين فريقي حفتر والسراج تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية والتركية.

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