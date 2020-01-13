شكرا لقرائتكم خبر عن الاسهم الامريكية تستهل تعاملاتها قرب أعلى مستوياتها والان نبدء بالتفاصيل
وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 45.24 نقطة بما يعادل 0.16 بالمئة ليصل إلى 28869.01 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" 5.78 نقاط أو 0.18 بالمئة إلى 3271.13 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 34.86 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 9213.72 نقطة.
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