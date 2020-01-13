- 1/2
- 2/2
2020-01-13 | 17:26
21,578 مشاهدة
أبدى مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني سعادته بالعودة إلى تدريبات الفريق الكتالوني.
برشلونة أعلن في 30 كانون الاول الماضي، عن إصابة تير شتيجن بالتهاب في أوتار ركبته اليمنى؛ دون تحديد مدة غيابه.
وغاب تير شتيجن عن كأس السوبر الإسباني، الذي ودعه برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، بعد الخسارة بنتيجة 3-2.
وغرد تير شتيجن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "سعيد للعودة إلى أرضية التدريبات مجددًا".
وغاب تير شتيجن عن كأس السوبر الإسباني، الذي ودعه برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، بعد الخسارة بنتيجة 3-2.
وغرد تير شتيجن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "سعيد للعودة إلى أرضية التدريبات مجددًا".
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر خبر سار جديد لجماهير برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.