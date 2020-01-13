خبر سار جديد لجماهير برشلونة

برشلونة أعلن في 30 كانون الاول الماضي، عن إصابة تير شتيجن بالتهاب في أوتار ركبته اليمنى؛ دون تحديد مدة غيابه.

وغاب تير شتيجن عن كأس السوبر الإسباني، الذي ودعه برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، بعد الخسارة بنتيجة 3-2.



وغرد تير شتيجن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "سعيد للعودة إلى أرضية التدريبات مجددًا".