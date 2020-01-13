- 1/3
- 2/3
- 3/3
حلت فتيات بلاد وادي الرافدين، الفاتنات بشعرهن الطويل، وعيونهن السوداء الواسعة بلون الليل، والعسلية، وملامحهن الجذابة، الأولى في قائمة الـ 10 الأفضل بين نساء الشرق الأوسط، والروسيات الأولى على مستوى العالم، حسب استفتاء أجراه موقع "رانكر" الأمريكي الشهير.
وأعلن موقع رانكر الأمريكي الشهير، في نتائج استفتاء أجراه لاختيار أجمل نساء الشرق الأوسط، اطلعت عليها مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الاثنين، 13 كانون الثاني/يناير، أن النساء العراقيات جئن في المركز الأول، بعد فرز نتائج أكثر من 30 ألف صوت شارك في الترشيحات.
وحسب فرز أصوات زوار موقع رانكر، في تصويتهم على أجمل نساء الشرق الأوسط، حلت اللبنانيات في المركز الثاني بعد العراقيات، وتليهن إيران ثالثا، وسوريا رابعا، ثم تركيا خامسا، والأردن، ومصر.
وترشحت نساء أفغانستان، في المركز الثامن من الاستفتاء، وفي المركز التاسع جاءت قبرص، ثم الكويت عاشراً.
وخرجت النساء السعوديات من قائمة "التوب 10" لأجمل نساء الشرق الأوسط، لكنهن جئن في المركز الرابع عشر من أصل 17 دولة وضعت على لائحة التصويت في موقع رانكر.
دوليا، طبقا لاستفتاء رانكر، احتلت الدول السلافية، والاسكندنافية، المراتب الأولى في التصويت لأجمل النساء، حيث جاءت روسيا في الموقع الأول، تليها أوكرانيا، ثم السويد والنرويج، بذلك تحتل العراقيات المركز الخامس عالميا في قائمة أجمل نساء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع أمريكي: العراقيات والروسيات يتصدرن استفتاء أجمل نساء الكون (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.