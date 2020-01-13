بالفيديو التوتر الاقليمي يلقي بظلاله على قدرة البغداديين الشرائية

تصاعد التوتر الامني بين طهران وواشنطن انسحب على اقبال المواطنين وانخفاض قدرتهم الشرائية خشية من حرب قد يكون العراق ساحة لها، استمرار التظاهرات في وسط وجنوب العراق وقطع الطرق فيها زاد من نسبة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه المناطق التجارية في العاصمة نتيجة قلة المبيعات منذ اشهر مما تسبب بخسائر مادية تصل الى ملايين الدولارات .. تجار وارباب مهن طالبو بحلول عاجلة من قبل المسؤولين في ظل ما يعانيه القطاع الخاص من اهمال وقلة الدعم الحكومي محذرين من وجود ايادٍ خفية وراء خلق الازمات في الاسواق .

وبرغم دعوات المتظاهرين المتكررة لدعم المنتوج المحلي الا ان خسائر بالملايين مايزال العراق يتكبدها في مختلف القطاعات نتيجة استمرار هذه التظاهرات بانتظار استجابة الحكومة لمطالبها.



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