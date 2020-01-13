ترامب: المتظاهرون الإيرانيون رفضوا السير على علمنا وهذا تقدم كبير

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر، "لقد رفض المتظاهرون الإيرانيون الرائعون السير على علمنا الأمريكي العظيم أو التشويه عليه بأي شكل من الأشكال".

وأضاف ترامب، "تم وضعه في الشارع لكي يسحقوا عليه، وكانوا يتجولون حوله بدلاً من ذلك"، مؤكدا أن ذلك "تقدم كبير".