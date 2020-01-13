ترامب: المتظاهرون الإيرانيون رفضوا السير على علمنا وهذا تقدم كبير

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن المتظاهرين الإيرانيين رفضوا السير على علم الولايات المتحدة، مؤكدا أنت ذلك تقدم كبير.
وقال ترامب في تغريدة له على تويتر، "لقد رفض المتظاهرون الإيرانيون الرائعون السير على علمنا الأمريكي العظيم أو التشويه عليه بأي شكل من الأشكال".
وأضاف ترامب، "تم وضعه في الشارع لكي يسحقوا عليه، وكانوا يتجولون حوله بدلاً من ذلك"، مؤكدا أن ذلك "تقدم كبير".
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