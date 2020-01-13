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الزوراء يكرم ضيافة الطلبة بثنائية في الاطار الودي

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2020-01-13 | 16:46

الزوراء يكرم ضيافة الطلبة بثنائية في الاطار الودي

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تغلب فريق نادي الزواء بكرة القدم، على ضيفه الطلبة 2-1 في مباراة ودية اقميت على ملعب الشالجية في بغداد.
النوارس نجحوا في تحقيق الفوز في المباراة بثنائية مهند عبد الرحيم و منتظر محمد، بينما سجل امجد كريم، هدف الانيق الوحيد في المواجهة.

ويواصل النوارس التحضير للملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا امام بونديكور الاوزبكي في الـ21 من كانون الثاني الجاري.


وكان فريق النوارس قد بدأ سوقه امس الاول السبت، بتعاقده مع المهاجم مصطفى محمود.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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