الزوراء يكرم ضيافة الطلبة بثنائية في الاطار الودي

النوارس نجحوا في تحقيق الفوز في المباراة بثنائية مهند عبد الرحيم و منتظر محمد، بينما سجل امجد كريم، هدف الانيق الوحيد في المواجهة.

ويواصل النوارس التحضير للملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا امام بونديكور الاوزبكي في الـ21 من كانون الثاني الجاري.



وكان فريق النوارس قد بدأ سوقه امس الاول السبت، بتعاقده مع المهاجم مصطفى محمود.