روسيا: المحادثات الليبية أحرزت تقدما لكن دون التوصل لاتفاق

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن المحادثات الليبية في موسكو أحرزت تقدما جيدا ولكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وأضاف لافروف، في بيان صدر عنه، أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر طلب وقتا إضافيا للموافقة على مسودة اتفاق تم ترتيبها بعد جولة مفاوضات.

وجاء في المسودة أن تلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة.

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وبموجب مسودة الاتفاق، فإنه من المتوقع أن تعمل الأطراف الليبية على استقرار الوضع في طرابلس والمدن الأخرى.

كما جاء في المسودة أن الجانبين الليبيين اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط اتصال ومراقبة وقف إطلاق النار.

واحتضنت روسيا اليوم جولة مباحثات بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مايسمى بـ"حكومة الوفاق" في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

ومنذ أبريل الماضي، ينفذ الجيش الليبي عمليات ضد المليشيات الإرهابية القابعة في طرابلس ويترأسها فايز السراج.

وأحرز الجيش الليبي تقدما واسعا وسيطر على مساحات كبير في العاصمة، ما دفع السراج للجوء لأردوغان لحمايته ومواجهة الجيش الليبي.