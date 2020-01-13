- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحكمة الأمريكية العليا تلغي حكما ضد البنك المركزي الإيراني في قضية غرامة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365
ألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، حكما أصدرته محكمة أدنى قضى بإعادة النظر في قضية تغريم البنك المركزي الإيراني 1.68 مليار دولار.
ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، أقامت الدعوى عائلات جنود قتلوا في تفجير استهدف ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983.جاء قرار الإلغاء في ضوء قانون اتحادي جديد قد يمكن أصحاب الشكوى من الحصول على تعويضات. ورغم أن البنك المركزي الإيراني وبنوك أخرى في لوكسمبورغ وإيطاليا كانت تطعن على حكم المحكمة الأدنى الذي منح أسر الضحايا الحق في محاولة الاستيلاء على أصول إيرانية محتجزة خارج الولايات المتحدة، فقد وجه قضاة المحكمة العليا المحكمة الأدنى بأن تضع في اعتبارها القانون الجديد الذي قد يمكن هذه العائلات من الحصول على الأموال.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا القانون يوم 20 ديسمبر/كانون الأول، في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني.
ويزيل القانون الجديد العقبات أمام المحاكم لمصادرة الأصول المحتجزة في الخارج، تنفيذا للأحكام الأمريكية ضد إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الأمريكية العليا تلغي حكما ضد البنك المركزي الإيراني في قضية غرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.