شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب وميركل يناقشان الأوضاع الأمنية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير اليوم الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ناقشا أمس الأحد الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وليبيا وقضايا أخرى.



جاء ذلك بعد حوار منفصل بين الزعيمين الأسبوع الماضي عندما بحثا "الوضع المتوتر فيما يتعلق بإيران والعراق".

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