إنتهاء مفاوضات موسكو بين الأطراف الليبية دون إتفاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

نقلت وسائل إعلام عربية عن مصادرها أن المفاوضات التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو بين الفرقاء الليبيين ممثلة بقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر من جانب وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق من جانب آخر إنتهت دون التوصل إلى أي إتفاق .



وقالت المصادر، أن المشير حفتر أصر على دخول الجيش الليبي إلى العاصمة طرابلس، وانسحاب جميع المرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا وتركيا، إلى جانب وجود إشراف دولي على وقف إطلاق النار .

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وبحسب المصادر دعا قائد الجيش الليبي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال ثقة البرلمان الليبي في طبرق، وأبدى حفتر موافقته على دخول المساعدات الإنسانية إلى طرابلس لجميع الأطراف.

وفي السياق، قالت المصادر أن المبعوث الدولي غسان سلامة طالبت بتشكيل لجنة عسكرية من 10 أعضاء، مناصفة بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق، فيما طالب فايز السراج بانسحاب قوات الجيش الليبي إلى ما قبل 4 أبريل، وأصر على التمسك بمنصب "القائد الأعلى للقوات المسلحة".

أما رئيس البرلمان صالح عقيلة، فقد إشترط بحسب المصادر على خروج جميع الميليشيات من طرابلس وتسليم سلاحها للجيش الليبي، وطالب بوضع آلية محددة للاستمرار في وقف إطلاق النار .