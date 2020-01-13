عاجل .. الخارجية البريطانية:امن سفارتنا في طهران قيد المراجعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

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قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الاثنين، إن بلاده تضع أمن سفارتها في طهران قيد المراجعة، بعد أن ألقت إيران القبض لفترة وجيزة على السفير البريطاني.



ونقلت وكالة "رويترز" عن راب قوله، أمام البرلمان، "بالنظر إلى التعامل مع السفير، فإننا نبقي الإجراءات الأمنية للسفارة قيد المراجعة"، واصفا عملية الاعتقال بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.

كما ذكر راب إن الوحدة عبر الأطلسي بشأن إيران مهمة حتى تتلقى البلاد نفس الرسائل من بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة، لافتا إلى أنه "حان الوقت لتنخرط إيران في الدبلوماسية"