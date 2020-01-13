- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يؤكد أهمية بقاء قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
الخليج 365
أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في عمان، الإثنين، أهمية بقاء قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في المنطقة؛ لمحاربة تنظيم داعش الذي ”لا يزال خطره قائما“.
وكان الملك عبدالله الثاني حذر في مقابلة مع شبكة التلفزيون ”فرانس 24″، بثت الإثنين، من عودة التنظيم وصعوده مجددا في الشرق الأوسط.
وقبيل جولة أوروبية يبدأها، الثلاثاء، تشمل بروكسل وستراسبورغ وباريس، حذر عاهل الأردن في المقابلة من ”عودة وإعادة تأسيس لداعش“، ليس فقط جنوب وشرق سوريا، بل في غرب العراق أيضا
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يؤكد أهمية بقاء قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.