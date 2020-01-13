اخبار العالم

الأردن يؤكد أهمية بقاء قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش 

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يؤكد أهمية بقاء قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الأردن يؤكد أهمية بقاء قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش 

Advertisements
الخليج 365

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في عمان، الإثنين، أهمية بقاء قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في المنطقة؛ لمحاربة تنظيم داعش الذي ”لا يزال خطره قائما“.

وكان الملك عبدالله الثاني حذر في مقابلة مع شبكة التلفزيون ”فرانس 24″، بثت الإثنين، من عودة التنظيم وصعوده مجددا في الشرق الأوسط.

وقبيل جولة أوروبية يبدأها، الثلاثاء، تشمل بروكسل وستراسبورغ وباريس، حذر عاهل الأردن في المقابلة من ”عودة وإعادة تأسيس لداعش“، ليس فقط جنوب وشرق سوريا، بل في غرب العراق أيضا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يؤكد أهمية بقاء قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا