شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يؤكد أهمية بقاء قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

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أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في عمان، الإثنين، أهمية بقاء قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في المنطقة؛ لمحاربة تنظيم داعش الذي ”لا يزال خطره قائما“.



وكان الملك عبدالله الثاني حذر في مقابلة مع شبكة التلفزيون ”فرانس 24″، بثت الإثنين، من عودة التنظيم وصعوده مجددا في الشرق الأوسط.

وقبيل جولة أوروبية يبدأها، الثلاثاء، تشمل بروكسل وستراسبورغ وباريس، حذر عاهل الأردن في المقابلة من ”عودة وإعادة تأسيس لداعش“، ليس فقط جنوب وشرق سوريا، بل في غرب العراق أيضا