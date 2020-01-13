أمير الكويت وولي عهد أبو ظبي يزوران عمان لتقديم واجب العزاء 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 وصل أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى سلطنة عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق، بعد ساعات من توليه العرش خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأوردت وكالة أنباء الكويت الرسمية ”كونا“ أن أمير البلاد يزور سلطنة عمان، لـ“تقدیم واجب العزاء في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعید“.

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