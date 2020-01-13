وزير اسرائيلي: إيران لن تنجح بحماية نصرالله من التصفية

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأمين العام لحزب الله ، السيد حسن نصر الله، مشيرا إلى أن إيران لن تنجح بحمايته من "التصفية".
وأشار كاتز في تصريح له على مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن "نصر الله لا يتوقف عن مهاجمة نتنياهو وتهديد إسرائيل. مع تفاقم محنته، تزداد غطرسته. فهو الذي أجبر على النزول في المخبأ طابقا آخر حيال تحذيرات اسياده الإيرانيين من إمكانية تصفيته. إذا تحدى إسرائيل - فلن يساعده ذلك أيضا".
وكان قد هاجم نصر الله إسرائيل في كلمة ألقاها الأحد، بعد مقتل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، واصفا إياها بـ"الأداة العسكرية بيد أمريكا".
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