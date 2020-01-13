وزير اسرائيلي: إيران لن تنجح بحماية نصرالله من التصفية

هاجم وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي، ​يسرائيل كاتس​، الأمين العام ل​حزب الله​ ، ​السيد حسن نصر الله​، مشيرا إلى أن ​إيران​ لن تنجح بحمايته من "التصفية".

وأشار كاتز في تصريح له على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن "نصر الله لا يتوقف عن مهاجمة ​نتنياهو​ وتهديد إسرائيل. مع تفاقم محنته، تزداد غطرسته. فهو الذي أجبر على النزول في المخبأ طابقا آخر حيال تحذيرات اسياده الإيرانيين من إمكانية تصفيته. إذا تحدى إسرائيل - فلن يساعده ذلك أيضا".

وكان قد هاجم نصر الله إسرائيل في كلمة ألقاها الأحد، بعد مقتل ​فيلق القدس​ التابع للحرس الثوري الإيراني، ​قاسم سليماني​، واصفا إياها بـ"الأداة العسكرية بيد أمريكا".

