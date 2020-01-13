أعلن البيت البيض ان "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بحث هاتفياً مع المستشارة الالمانية ​انجيلا ميركل​، الاوضاع الامنية في ​الشرق الاوسط​ لاسيما اخر التطورات على الساحة الليبية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الابيض: ترمب وميركل يبحثان هاتفيا الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.