وزارة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة على فنزويلا تشمل 7 شخصيات

أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​، عن فرض ​عقوبات​ جديدة على ​فنزويلا​ تشمل 7 شخصيات من الحزب الحاكم، التابع لرئيس الجمهورية الفنزويلية نيكولاس مادورو. وتأتي هذه العقوبات لمزيد من الضغط على مادورو لتسليم الحكم لزعيم المعارضة خوان غوايدو. تجدر الإشارة، إلى أن الولايات المتحدة إعترفت بزعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان غوايدو، رئيساً لفنزويلا، بوجود الرئيس الحاكم مادورو، فيما يدعم الأخير روسيا والصين.

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