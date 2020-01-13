الملك سلمان يلتقي سلطان عمان معزيا بوفاة قابوس

قدم الملك السعودي ​سلمان بن عبد العزيز​ واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، إلى السلطان هيثم بن طارق، في قصر العلم بالعاصمة العمانية مسقط"، معرباً عن "خالص عزائه للسلطان هيثم والشعب العماني بوفاة قابوس"، سائلا "الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان".

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