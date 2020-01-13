ابي خليل: مصرف لبنان يخالف ووزارات لا تقوم بواجباتها والبلاد سارحة والرب راعيها

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار ابي خليل، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​مصرف لبنان​ يخالف ويرتجل، ​المصارف​ تحرم الناس من حقوقهم، ووزارات لا تقوم بواجباتها والبلاد سارحة والرب راعيها"، متسائلاً "رئيس ​حكومة​ تصريف أم تعطيل الأعمال؟".

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