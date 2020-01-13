مفرزة استقصاء البقاع تضبط مسروقات قيمتها حوالي 29 مليون ليرة وتوقف سارقها

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة في بيان انه حصلت في الآونة الاخيرة عدة عمليات سرقة منازل ضمن مناطق غربي ​بعلبك​، وآخرها منزلين في بلدتي ​تمنين التحتا​ و​قصرنبا​. وعلى الفور باشرت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي تحرياتها واستقصاءاتها المكثفة، وتمكنت من توقيف /3/ أشخاص جميعهم من التابعية السورية وهم: ي. ع. (مواليد 1992)، ع. ع. (مواليد 1996)، ح. ع. (مواليد 1996) وقد ضبط بحوزة الأول مبلغ/11،898،000/ ل.ل.، /5315/ ​دولار​ أميركي، شيك بقيمة /8،000،000/ ل.ل.، ​هاتف خلوي​، وسلسال من الفضة، تبيّن أنه أقدم على سرقتها من أحد المنازل قبل توقيفه بنصف ساعة.

وذكر البيان انه بالتحقيق معه اعترف بأنه سرق المنزلين منفرداً، وبأنه سلّم الثاني والثالث هواتف خلوية مسروقة بغية بيعها، حيث جرى ضبطها مخبّأة داخل إحدى السيارات. كما تبين أن ع.ع. من أصحاب السوابق بأعمال السلب وهو مطلوب للقضاء بموجب /4/ خلاصات حكم.

وقد سلمت المضبوطات الى أصحابها وأودع الموقوفون ​القضاء​ المختص بناءً على إشارته.