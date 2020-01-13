افيوني: على المصارف مواجهة الازمة و الناس بصراحة

اشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار و التكنولوجيا في حكومة تصريف الاعمال عادل افيوني في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه على المصارف تحمل المسؤولية ومواجهة الازمة والناس بصراحة، لافتا الى ان وضع القطاع صعب بسبب افراطه في تديين الدولة ومصرف لبنان وهذه الديون تدهورت قيمتها، ورأى ان شراء الوقت ليس حلاً.
واعتبر افيوني ان "الحل يكمن في خطة شفافة علمية لاستعادة سيولتها وملاءتها ودورها، وإلا بنوك "zombie" عاجزة عن تمويل الاقتصاد وخدمة المواطن لسنوات".
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