افيوني: على المصارف مواجهة الازمة و الناس بصراحة

اشار وزير ​الدولة​ لشؤون الاستثمار و التكنولوجيا في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​عادل افيوني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه على ​المصارف​ تحمل المسؤولية ومواجهة الازمة والناس بصراحة، لافتا الى ان وضع القطاع صعب بسبب افراطه في تديين الدولة و​مصرف لبنان​ وهذه الديون تدهورت قيمتها، ورأى ان شراء الوقت ليس حلاً.

واعتبر افيوني ان "الحل يكمن في خطة شفافة علمية لاستعادة سيولتها وملاءتها ودورها، وإلا بنوك "zombie" عاجزة عن تمويل ​الاقتصاد​ وخدمة المواطن لسنوات".