سليم جريصاتي عرض مع سفير اليابان آخر التطورات المتعلقة بقضية غصن

استقبل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال ​سليم جريصاتي​، في ​قصر بعبدا​، سفير اليابان في لبنان تاكيشي اوكوبو، وعرض معه آخر التطورات المتعلقة بقضية رجل الاعمال ​كارلوس غصن​. وشكر ​السفير الياباني​ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ و​الحكومة اللبنانية​ على متابعتهم هذا الملف، وعلى حرصهم على العلاقات اللبنانية- اليابانية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

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