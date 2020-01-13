جولة لقائد القطاع الغربي لليونيفيل في مؤسسات الإمام الصدر في صور

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي دييغو فيليبو فولكو، المقرّ الرئيسي لـ"مؤسسات الإمام الصدر" في صور، ضمن إطار اللقاءات الّتي تهدف إلى تمتين العلاقة بين "​اليونيفيل​" والسلطات المحليّة والمؤسّسات التربويّة والرعائيّة والخيريّة، وإلى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.

في هذا الإطار، أثنت رئيسة المؤسسة ​رباب الصدر​ شرف الدين، على "أهميّة النشاطات الإنسانيّة والاجتماعيّة والمشاريع الخدماتيّة لفائدة أهالي ​الجنوب​، إضافة إلى الدعم الكبير للمؤسسات الرعائيّة وللطلاب والأجيال الناشئة في سبيل تحصيل علمهم".

كما قدّمت لمحة موجزة عن "مؤسسات الإمام الصدر" كونها جميعة خيريّة، إنسانيّة واجتماعيّة تُعنى بشؤون الأيتام والمحتاجين في جميع المناطق اللبنانية ولا سيما في منطقة الجنوب.

بدورهن ثمّن الجنرال فولكو عاليًا "الجهود الّتي يبذلونها في سبيل رعاية الأطفال والأيتام منهم، والجهود الجبّارة للتحصيل العلمي للطلاب، والدعم الكبير لهم في شتّى المحافل التربويّة وخصوصًا الرعاية الشاملة".