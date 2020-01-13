النشرة: لبنان يسدد مستحقاته المالية للأمم المتحدة

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​نيويورك​ ​سمر نادر، ان "​لبنان​ سدد مساهمته المالية لدى المنظمة الدولية للأمم المتحدة". هذا وكان الناطق باسم ​الأمم المتحدة​ ​ستيفان دوجاريك​، قد أعلن منذ يومين، فقدان لبنان حقه بالتصويت في ​الجمعية العمومية​ في المنظمة الدولية، بسبب امتناعه منذ عامين عن سداد ما يتوجب عليه من اشتراكات.

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