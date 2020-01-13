شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال ممازحا النواب: «محدش يقول عليا رجل أعمال.. أصل الاتهامات كتير» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تخلو الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، من ممازحات رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، حيث قال موجهاً حديثه إلى النائب عبد الحميد الدمرداش: "أنت متمشيش فلاح خالص"، ليرد الدمرداش بقوله: "لأ فلاح والله، حضرتك بس اللى مش واخد بالك".

وتواصلت ممازحات عبد العال، لاسيما أثناء مناقشة المادة (15) من مشروع القانون التى تفيد بتحديد الوزير المختص أو مجلس إدارة الهيئة، الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التى تؤديها الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه بقوله: محدش يطلع يقول إنى رجل أعمال، أصل الاتهامات كثير فى الدور دا".

كما مازح عبد العال، إحدى النائبات اللاتى كانت تتحدث هاتفيا، بقوله: "نزلى التليفون، مش كويس على وشك كدة".

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ويأتي تنظيم الزراعة العضوية من خلال قانون، كرد فعل عالمى للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع فى استخدام المواد الكيميائية التخليقية فى تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات فى الماء والتربة والمنتجات الزراعية وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضى الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة وأن الاهتمام العالمى بتوفير غذاء صحى وآمن من خلال الزراعة العضوية عرف عالمياً بمصطلح "الثورة الخضراء" هو نظام قوامه البحث عن نظام زراعى جديد يصحح الخلل البيئى الناجم عن استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات.

وتتبلور أهمية التوسع فى الإنتاج العضوى لتوقف العديد من دول الاتحاد الأوروبى عن استيراد أي منتج زراعى خارج منظومة الزراعة العضوية، ومن ثم بات من الضرورى إصدار تشريع قانونى ينظم هذا القطاع الحيوي يعتمد مدخلاته ومنتجاته وفقاً للمعايير العضوية.