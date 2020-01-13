مسؤول تركي: الأتراك يستثمرون في المغرب مليار دولار توفر فرص عمل لـ8 آلاف مغربي

قال رئيس مجلس الأعمال التركي المغربي، محمد بيوك أكشي، إن رجال الأعمال الأتراك يمتلكون استمثارات في المغرب، بقيمة مليار دولار تقريباً، موفّرين فرص عمل لقرابة 8 آلاف مواطن مغربي.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، اليوم الإثنين، في الوقت الذي تعتزم وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، القيام بزيارة عمل للمغرب.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول، فإنه من المقرر أن تصل “بيكجان”، الاثنين، إلى العاصمة النيجيرية، أبوجا، يرافقها خلال زيارتها رجال أعمال أتراك ممن لديهم علاقات تعاون واستثمار مع البلدان الإفريقية.

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وسيكون المغرب، المحطة الإفريقية الثانية لوزيرة التجارة التركية، التي تصل إلى الرباط، يوم 15 يناير الجاري، للمشاركة في منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، واجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.

وعلى هامش زيارتها إلى الرباط، ستعقد “بيكجان”، لقاءات ثنائية مع كلّ من وزير الصناعة والتجارة المغربي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة.

وحققت الصادرات التركية إلى المغرب خلال العام الماضي، نمواً بنسبة 16 بالمئة مقارنة بعام 2018، لتبلغ 2.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، 3 مليارات دولار، خلال 2019.