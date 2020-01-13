الإصابة تبعد راموس عن ريال مدريد

يغيب سيرجيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن فريقه خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تعرضه للإصابة في نهائي كأس السوبر، أمس الأحد، أمام أتليتيكو مدريد.

وقال برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني، اليوم الاثنين، إن راموس سيغيب عن الفريق الملكي لفترة تتراوح بين 10 و15 يوما، بسبب إصابته على مستوى الكاحل.

وأكد قائد “الميرنغي”، أنه فكر في تسديد ركلة الجزاء في شباك أتليتيكو على طريقة “پانينكا”، غير أن شعوره بالألم في كاحله حال دون ذلك.

وأشار راموس، الذي سدد الركلة الترجيحية الأخيرة في اللقاء، والتي منحت فريقه اللقب “أشار” إلى أنه مرهق للغاية، آملا ألا يستمر ذلك لفترة طويلة.

يذكر أن ريال مدريد حقق كأس السوبر، بعد تغلبه في المباراة النهائية على جاره أتليتيكو مدريد بركلات الترجيح (4-1)، وذلك بعد نهاية زمن المواجهة الأصلي، وشوطيها الإضافيين بالتعادل دون أهداف، علما أن النهائي احتضنه ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة في السعودية.