عاجل.. الوداد الرياضي ينفصل عن مدربه الصربي “زوران”

انفصل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن مدربه الصربي زوران مانولوفيتش، الذي تعاقد معه الفريق الصيف الماضي.
وأعلنت قناة “الرياضية” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن انفصال الفريق الأحمر عن زوران، بالتراضي.
وكان بطل المغرب تعاقد مع المدرب الصربي الصيف الفارط، خلفا للتونسي فوزي البنزرتي الذي غادر الفريق بعد أن تُوج معه بطلا للبطولة الاحترافية.
وخرج زوران مع الوداد من سدس عشر نهائي كأس العرش، بعد هزيمته بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، من مضيفه الجيش الملكي، ناهيك عن مغادرته كأس محمد السادس للأندية الأبطال من ثمن النهائي على يد غريمه الرجاء الرياضي.
ويحتل الفريق الأحمر وصافة الترتيب في البطولة الاحترافية برصيد 23 نقطة، والمركز الثاني أيضا في المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بمجموع 6 نقاط.
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